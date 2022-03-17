Канал "Санкт-Петербург" покажет 10-часовой телемарафон в честь годовщины присоединения Крыма

Принадлежащий Смольному телеканал "Санкт-Петербург" объявил, что проведет 18 марта 10-часовой телемарафон "Санкт-Петербург. Новые вызовы. Время действовать".

"18 марта – важный день в новейшей истории России – День воссоединения Крыма с Россией, но этот день можно считать и началом экономической санкционной войны. Санкт-Петербург, как один из флагманов российской экономики, может стать точкой соединения огромного количества процессов, которые позволят пройти через это испытание", - заявили в пресс-службе телеканала.

В рамках телемарафона ожидаются выступления губернатора Александра Беглова, председателя Заксобрания Александра Бельского, вице-губернаторов и других чиновников. После завершения запланированной программы петербуржцам пообещали показать патриотический концерт "Za Россию!".