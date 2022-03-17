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Новости 18:10

Депутаты Госдумы намерены создать комиссию по расследованию иностранного вмешательства

фото ЗакС политика Депутаты Госдумы намерены создать комиссию по расследованию иностранного вмешательства

На рассмотрение нижней палаты парламента поступил проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщило 17 марта РИА "Новости". С соответствующей инициативой выступил думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Предполагается, что комиссия займется изучением фактов иностранного вмешательства, составлением предложений о законодательных мерах для противодействия ему и информированием иностранных парламентов, организаций и СМИ о выявленных случаях подобного вмешательства.

В состав комиссии войдут 15 депутатов, ее главой предполагается назначить единоросса Василия Пискарева. Заместителями председателя комиссии могут стать Андрей Альшевских ("Единая Россия"), Михаил Делягин "Справедливая Россия — За правду", Андрей Луговой (ЛДПР), Юрий Синельщиков (КПРФ) и Роза Чемерис ("Новые люди").

Аналогичная комиссия действовала в предыдущем созыве Государственной Думы. Она была создана 10 сентября 2019 года.


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