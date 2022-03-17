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Петербургские единороссы заявили о готовности помочь семьям, принявшим детей-сирот из Донбасса

фото ЗакС политика Петербургские единороссы заявили о готовности помочь семьям, принявшим детей-сирот из Донбасса

Региональное отделение "Единой России" готово помогать петербургским семьям, готовым принять детей-сирот из Луганской и Донецкой народной республик, заявил 17 марта депутат Заксобрания Антон Соловьев. Слова парламентария распространила пресс-служба петербургской ЕР.

По заявлению Соловьева, единороссы согласны "сделать процесс [принятия в семью] наиболее безболезненным и ускорить его". В частности, речь идет о том, чтобы способствовать ускоренному, "без чиновничьих проволочек", согласованию и оформлению необходимых для усыновления документов.

"Дети ни в чем не виноваты, — добавил единоросс. — И мы должны сделать для них все, чтобы они себя хорошо чувствовали, жили, радовались, взрослели и приносили нам счастье".

Начиная с 21 февраля на базе Волонтерского центра "Единой России" развернут пункт приема гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. По сообщению ЕР, первые 20 тонн груза были отправлены в Ростовскую область 25 февраля.

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