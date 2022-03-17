Глава Эрмитажа выступил за сохранение связей с иностранными музеями

Генеральный директор Михаил Пиотровский выпустил открытое письмо, адресованное коллегам из "Группы Бизо", после приостановки своего членства в этой организации. Текст обращения опубликован 17 марта на сайте петербургского музея.

В тексте Пиотровский называет создание группы в 1992 году с участием российских музеев "важным символом преодоления международного апартеида и демонстрацией нашей открытости". Он также указывает, что выступает "против решения проблем силовыми методами" и что "мосты культуры должны взрываться последними".

"Для меня и моих коллег в России важная задача – сберечь коллекции, часть из которых в полном соответствии с нашей политикой открытости находится за пределами страны. От того, как эта проблема будет решена, зависит, в целом, судьба международных музейных обменов, ради облегчения которых и была создана наша группа", — указал в своем обращении Пиотровский и выразил надежду на понимание "в частности, и коллег по группе Бизо, с которыми мы всегда дружелюбно делились нашими экспонатами".

Об исключении российских музеев из "Группы Бизо" стало известно 11 марта. В международной организации, которая занимается проведением выставок, до недавнего времени состояли Эрмитаж, Третьяковская галерея, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музеи Московского Кремля.

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