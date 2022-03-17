Магазины получили право временно не выдавать кассовые чеки покупателям

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что временно не станет штрафовать торговые точки за невыдачу бумажных чеков клиентам. Ведомство сослалось на то, что "в период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками" кассовой ленты.

На этот период ФНС пообещала не привлекать владельцев кассовых аппаратов к ответственности, если расчет был зафиксирован по кассе, а чековая лента отсутствовала по не зависящим от них обстоятельствам. "Минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям (с их согласия) электронные чеки", — уточнили в ведомстве.

При этом в правительстве поспешили заверить, что проблемы с наличием кассовой ленты в российских магазинах отсутствуют. "Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой", — заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

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