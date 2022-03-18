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Новости 9:22

Из российских магазинов "уходят" скидки и промоакции

фото ЗакС политика Из российских магазинов "уходят" скидки и промоакции

Всё большее количество поставщиков товаров ежедневного спроса стали отменять промоакции и скидки на реализуемые позиции, которые позволяют магазинам снижать цены, информирует РБК.

Только за последний месяц к соответствующему решению пришли поставщики сети "Азбука вкуса" и "Верный", а также X5 Group, который является крупнейшим российским ретейлером.

В числе прочих от промоакций и скидок на свои позиции отказались:

  • компания Procter & Gamble (торговые марки Ariel, Tide, Pampers, Always, Tampax, Old Spice, Gillette);
  • PepsiCo (Pepsi, Lipton, Aqua Minerale, "Любимый", J7, "Фруктовый сад", "Я", "Домик в деревне", "Чудо", "Агуша", Lay's, Cheetos);
  • Reckitt (Strepsils, Nurofen, Vanish, Calgon, Clearasil, Durex).

В прошлом году, подсчитали специалисты NielsenIQ, на скидочные позиции приходилось свыше 51% покупок в крупнейших торговых сетях, что в денежном выражении составляет почти 50%. После ввода санкций и ухода многих иностранных компаний с российского рынка вводить промоакции и скидки стало невыгодно ни ретейлерам, ни производителям.


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