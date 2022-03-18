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Новости 10:15

Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост председателя Банка России

фото ЗакС политика Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на пост председателя Банка России

Президент РФ Владимир Путин просит Государственную думу переназначить Эльвиру Набиуллину главой Центробанка. Информация об этом появилась в телеграм-канале нижней палаты федерального парламента.

Совет Думы должен рассмотреть данный вопрос на грядущем заседании в понедельник, 21 марта.

Полномочия Набиуллиной на посту главы Банка России должны были истечь 24 июня 2022 года. Кандидатуру председателя ЦБ одобряют либо отклоняют депутаты ГД. Согласно действующему законодательству, глава государства должен выдвинуть кандидатуру главы Банка России не позднее чем за 3 месяца до истечения полномочий текущего главы, то есть, если говорить о Набиуллиной, — до 24 марта.

Руководителем ЦБ Набиуллина является с 2013 года.


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