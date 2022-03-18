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Новости 11:17

"Увольнение с позором": После критики Турчака экс-вице-премьер Дворкович покидает пост главы фонда "Сколково"

фото ЗакС политика "Увольнение с позором": После критики Турчака экс-вице-премьер Дворкович покидает пост главы фонда "Сколково"

Бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович увольняется с должности руководителя фонда "Сколково": несколькими днями ранее он в отрицательном контексте высказался о проводимой РФ "специальной военной операции" на Украине, сообщается на сайте организации.

"Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда "Сколково" и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково", - уточняется в послании фонда.

16 марта на Дворковича с резкой критикой обрушился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, заявивший о необходимости его незамедлительного "увольнения с позором".

О своём отношении к ситуации на Украине Дворкович рассказал в интервью американскому изданию Mother Jones.


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