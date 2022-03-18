Альтернативой Google Pay "Газпром" видит собственный Gазпромpay

При этом на данный момент неизвестно, с какими банками намерен сотрудничать "Газпром": платежи через международные сервисы для россиян, владеющих банковскими картами Visa и MasterCard, стали недоступны ещё 10 марта. Обе компании отказались работать в России из-за "специальной военной операции" на Украине.

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