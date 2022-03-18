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Новости 13:24

Альтернативой Google Pay "Газпром" видит собственный Gазпромpay

фото ЗакС политика Альтернативой Google Pay "Газпром" видит собственный Gазпромpay

"Газпром" придумал альтернативную платёжную систему взамен переставшей работать в России Google Pay. Компания собирается зарегистрировать сразу два собственных товарных знака, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить".

Первая заявка предполагает регистрацию бренда Gpay, вторая — Gазпромpay.

При этом на данный момент неизвестно, с какими банками намерен сотрудничать "Газпром": платежи через международные сервисы для россиян, владеющих банковскими картами Visa и MasterCard, стали недоступны ещё 10 марта. Обе компании отказались работать в России из-за "специальной военной операции" на Украине.


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