Альтернативой Google Pay "Газпром" видит собственный Gазпромpay

"Газпром" придумал альтернативную платёжную систему взамен переставшей работать в России Google Pay. Компания собирается зарегистрировать сразу два собственных товарных знака, обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить".
Первая заявка предполагает регистрацию бренда Gpay, вторая — Gазпромpay.
При этом на данный момент неизвестно, с какими банками намерен сотрудничать "Газпром": платежи через международные сервисы для россиян, владеющих банковскими картами Visa и MasterCard, стали недоступны ещё 10 марта. Обе компании отказались работать в России из-за "специальной военной операции" на Украине.