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Новости 13:29

У комитета по энергетике Петербурга сменился руководитель

фото ЗакС политика У комитета по энергетике Петербурга сменился руководитель

Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук покинул свою должность. С понедельника, 21 марта, временным исполняющим обязанности руководителя станет зампред Светлана Мельникова, сообщили в Смольном.

Бондарчук возглавлял комитет с 2013 года. При нем, в частности, завершилось банкротство ГУП "Пушкинский ТЭК" и была начата реконструкция теплосетевого хозяйства Пушкинского и Колпинского районов, отметили в Смольном.  Был запущен процесс выделения бюджетных инвестиций на реконструкцию тепловых сетей АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Появился единый центр ответственности за надежность электроснабжения города.

Мельникова работает в комитете с октября 2010 года. В последние годы она курировала управление перспективного развития и отдел анализа инженерной обеспеченности территорий.


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