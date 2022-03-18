Роскомнадзор требует от YouTube прекратить трансляцию "антироссийских роликов"

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор обратился к администрации видеохостинга YouTube с требованием прекратить распространять сведения, которые якобы содержат угрозы в адрес граждан РФ. Заявление надзорного ведомства опубликовано на его сайте.

Претензии РКН вызвали ролики с призывом выводить из строя железнодорожную инфраструктуру России и Белоруссии.

"Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан", - считают в Роскомнадзоре.

Ведомство уверено в том, что американская компания Google, которой принадлежит YouTube, намеренно демонстрирует "антироссийскую позицию", сознательно разворачивая кампанию по дискредитации армии, государственных СМИ и властей.

Ранее РКН обещал заблокировать YouTube ввиду распространения фейков о "спецоперации".

Напомним, в понедельник, 14 марта, Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети Instagram, до этого — к Facebook.

При этом ранее Генпрокуратура подала в суд иск о признании компании Meta, в которую входят обозначенные соцсети, экстремистской организацией.