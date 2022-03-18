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Новости 19:28

Количество бюджетных мест в аспирантуре и магистратуре может увеличиться

фото ЗакС политика Количество бюджетных мест в аспирантуре и магистратуре может увеличиться

Минобрнауки прорабатывает вопрос увеличения количества бюджетных мест в аспирантуре и магистратуре российских вузов, заявил 18 марта глава ведомства Валерий Фальков на форуме "Педагогическое образование в российском классическом университете". По его словам, в настоящее время министерство анализирует методы поддержки вузов и науки.

В частности, речь идет об увеличении бюджетных мест в аспирантуре и магистратуре. По мысли Фалькова, это позволит выпускникам бакалавриатов претендовать в этом году на большее количество бюджетных мест.

"Этот вопрос в проработке, окончательное решение не принято, но на всех площадках, где мы это обсуждали, это уже поддержано", — приводит слова министра РИА Новости. По словам чиновника, "решение будет оформлено" в течение двух-трех недель. Также он уточнил, что в этом году на аспирантуру выделят 17,5 тысячи мест против 16,5 тысячи сейчас.


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