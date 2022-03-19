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Новости 11:14

Петербург на втором месте в стране по выявленным случаям коронавируса

фото ЗакС политика Петербург на втором месте в стране по выявленным случаям коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 1 472 новых случая коронавирусной инфекции, что ставит город на второе место после Свердловской области (1 714 заболевших). Относительно предыдущего дня снижение заболеваемости едва заметно — в пятницу федеральный штаб сообщил о 1 486 фактах заболевания COVID-19 в Северной столице.

За сутки в городе госпитализирован 131 пациент, выздоровели 3 936 человек. Также зафиксировано 27 летальных исходов, связанных с заболеванием коронавирусом.

В целом по России выявлено 32 958 новых случаев ковида, выздоровело 95 558 человек. В стационары отправлены 4 564 пациента, умерли 495 человек.


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