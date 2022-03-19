В Петербурге полиция задержала троих человек из-за митингов

Начиная с утра 19 марта полиция Петербурга задержала, по меньшей мере, троих горожан по подозрению в участии в несанкционированных митингах, сообщил проект "ОВД-Инфо"*. По данным правозащитников, все задержанные находятся в 28-м отделе полиции.

Как сообщила "ОВД-Инфо"* Виктория Табачникова, ее задержали из-за акции 13 марта. Известно имя еще одной задержанной, это Виктория Мартынова. Как уточнили в проекте со ссылкой на знакомых девушки, она перестала выходить на связь, а ее телефон недоступен. Имя еще одного задержанного не называется, неизвестно и то, участие в какой именно из акций ему вменяется.

Кроме того, издание "Сота" рассказало об утреннем визите силовиков к своему петербургскому сотруднику Петру Иванову. Свое появление участковый связал с задержанием Иванова на митинге 6 марта. Не застав журналиста на месте, полицейский удалился.

*Проект "ОВД-Инфо" внесён Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов