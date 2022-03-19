ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:34

Рогозин объявил о планах США отключить Россию от GPS

фото ЗакС политика Рогозин объявил о планах США отключить Россию от GPS

США рассматривают вопрос отключения России от спутниковой системы GPS, заявил 19 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Слова об этом прозвучали в ходе визита в Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс".

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", — продемонстрировал свою осведомленность Рогозин (цитата по РИА "Новости").

При этом глава Роскосмоса заверил присутствовавших в том, что "напрягаться" по этому поводу не следует. По его словам, в каждом смартфоне имеется доступ к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать в любом случае. Как уточнило ТАСС, точность отечественной системы навигации Рогозин полагает аналогичной точности GPS.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама