Рогозин объявил о планах США отключить Россию от GPS

США рассматривают вопрос отключения России от спутниковой системы GPS, заявил 19 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Слова об этом прозвучали в ходе визита в Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс".

"Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос", — продемонстрировал свою осведомленность Рогозин (цитата по РИА "Новости").

При этом глава Роскосмоса заверил присутствовавших в том, что "напрягаться" по этому поводу не следует. По его словам, в каждом смартфоне имеется доступ к российской системе ГЛОНАСС, которая продолжит работать в любом случае. Как уточнило ТАСС, точность отечественной системы навигации Рогозин полагает аналогичной точности GPS.