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Новости 15:05

Лавров высказался за упрощение репатриации в Россию

фото ЗакС политика Лавров высказался за упрощение репатриации в Россию

Глава МИД Сергей Лавров выступил за "радикальное" упрощение процедуры возврата соотечественников в Россию, сообщил 19 марта "Интерфакс". Заявление прозвучало во время общения с участниками конкурса "Лидеры России".

"Я считаю, что репатриацию надо обязательно оформить законодательно, соблюдя формальности и необходимые юридические нормы, но обязательно это надо сделать —радикально облегчить возможность вернуться в Россию или просто приехать жить в Россию тем, кто ощущает себя россиянином", — объявил министр.

По заявлению Лаврова, сейчас ведется проработка действий, направленных на облегчение правил въезда в Россию соотечественников.


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