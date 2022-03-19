Суд в Петербурге запретил ночные прогулки обвиняемому в реабилитации нацизма

Калининский районный суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий 23-летнему Федору Белову, обвиняемому по статье о реабилитации нацизма (ч.3 ст.354.1 УК РФ), сообщила 19 марта объединенная пресс-служба судов.

Как полагает следствие, 5 мая 2020 года Белов, находясь в квартире дома по Гражданскому проспекту, разместил портрет украинского националиста Степана Бендеры на сайте "Бессмертный полк онлайн". При этом сделал он это, якобы "имея умысел на реабилитацию нацизма, зная, что лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине в годы Второй мировой войны Степан Бандера действовал в интересах Третьего рейха", утверждает судебная пресс-служба.

Суд запретил Белову до 16 мая покидать жилье между 22:00 и 06:00, посещать публичные мероприятия и пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением случаев общения адвокатом, следователем и контролирующим органом, а также при возникновении необходимости связаться с экстренными службами.

Накануне, 18 марта, Белову было предъявлено обвинение. Как сообщила судебная пресс-служба, вину он "полностью признал".