С 1 апреля Михайловский и Летний сады закроются на просушку

Летний и Михайловский сады традиционно закроются для посетителей на просушку начиная с 1 апреля, сообщается на сайте садов Русского музея. Прогуляться по аллеям не удастся в течение всего месяца, вновь зеленые зоны станут доступны с 1 мая.

При этом после открытия сады Русского музея заработают по летнему графику. Это значит, что они будут открыты с 10:00 до 22:00 — а не до 20:00, как в зимний период.

Как отмечают сотрудники музея, просушка необходима для сохранения покрытия дорожек. В период таяния льда их поверхность уязвима к нагрузкам из-за избытка воды.

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