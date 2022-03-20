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Новости 10:27

"Совершенно несправедливо": Дочь кремлёвского пресс-секретаря удивилась наложенным на неё санкциям США

фото ЗакС политика "Совершенно несправедливо": Дочь кремлёвского пресс-секретаря удивилась наложенным на неё санкциям США

Дочь президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета удивилась своему попаданию в санкционные списки США. О своём негодовании девушка рассказала англоязычному изданию Business Insider.

"Для меня это совершенно несправедливо и необоснованно. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции [в отношении] человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что хотела бы путешествовать и люблю разные культуры", - делится мнением Пескова.

Несмотря на попадание под экономические ограничения, девушка уверена, что они никоим образом не отразятся на её финансовом положении.

Следует напомнить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его супруга и двое старших детей были внесены в санкционные списки США 11 марта.

К слову, 25 февраля Елизавета Пескова разместила у себя в соцсетях пацифистский пост о ситуации на Украине, однако на следующий день публикация исчезла.

Фото: Елизавета Пескова / Instagram


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