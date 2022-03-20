За сутки COVID-19 подтвердился у более 31 тысячи россиян

Суточная COVID-статистика в России пополнилась 31 035 новыми случаями инфицирования граждан, известил 20 марта оперативный штаб. Всего на сегодняшний день известно о 17 582 692 заражённых с начала пандемии.

Госпитализация потребовалась ещё 2 551 россиянину с ковидом. Выздоровели при этом 74 675 человек, скончались - 434.

Тройка регионов-лидеров по уровню распространения инфекции выглядит следующим образом: на первом месте Свердловская область (плюс 1 670 суточных заражений), следом идёт Петербург (плюс 1 398 новых случаев), а замыкает перечень Иркутская область (989 случаев).