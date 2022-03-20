Роскомнадзор заблокировал сайты "Медиазона. Центральная Азия"* и Agentura.ru

Во исполнение требования Генеральной прокуратуры от 24 февраля российский интернет-регулятор Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Медиазона. Центральная Азия"* и расследовательского проекта Agentura.ru. Кроме того, соцсеть "ВКонтакте" закрыла доступ к фан-группе поклонников политолога Екатерины Шульман.

Согласно данным "Роскомсвободы", сайт Mediazona.ca* начали блокировать ещё 17 марта: соответствующее решение Генпрокуратура приняла 9 марта.

Доступ к Agentura.ru ограничили 18 марта: решение принято 16 марта.

С началом "специальной военной операции" Роскомнадзор начал блокировать независимые российские СМИ, которые, по его мнению, неверно отображают события, происходящие на Украине.

* "Медиазона" внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов