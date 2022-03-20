В Петербурге у дома Мурузи может появиться памятник Бродскому

На Литейном проспекте, 24, возле дома Мурузи хотят установить памятник поэту Иосифу Бродскому, известил у себя в соцсетях бизнесмен Максим Левченко.

Он уточнил, что о своей инициативе уже уведомил Смольный.

"В эту пятницу в Комитете по культуре СПБ обсудили возможность установки памятника Иосифу Бродскому. Место установки предполагается в маленьком скверике напротив дома Мурузи рядом с рестораном БО", — поделился Левченко.

При этом учредитель музея "Полторы комнаты", который находится в доме Мурузи, видит рядом с домом не памятник поэту, а, например, скамью с его именем.

фото: Другой Питер / Instagram