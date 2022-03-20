Новый автобусный маршрут свяжет станцию метро "Московская" с проспектом Маршала Жукова

Начиная с 15 июля в Петербурге появится новый автобусный маршрут, который свяжет сразу три района - Красносельский, Кировский и Московский, информирует пресс-служба комитета по транспорту.

Автобус № 333 придёт на замену аналогичной маршрутке. Он будет ехать по крупным городским магистралям на юго-западе: по улице Пограничника Гарькавого, проспектам Маршала Захарова и Маршала Казакова и Ленинскому проспекту. Маршрут пролегает мимо станций метро "Ленинский проспект" и "Московская".

В рейсы выйдут автобусы, способные вместить до 50 пассажиров.

Следует напомнить, что с 1 апреля в городе на Неве начинается транспортная реформа, в рамках которой Петербург постепенно будет отказываться от наличной оплаты проезда. Граждане получат возможность оплатить поездки при помощи "Подорожника", льготных электронных билетов, банковских карт или "новинки" - разового билета со штрих-кодом.