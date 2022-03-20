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Новости 16:35

Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд евро

фото ЗакС политика Франция заморозила активы Банка России на 22 млрд евро

Министерство финансов Франции отчиталось о заморозке активов Центробанка России на сумму 22 млрд евро, пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Аналогичная участь постигла средства подсанкционных россиян.

"Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро", — уведомил общественность министр.

Наконец, власти республики заморозили принадлежащую россиянам недвижимость совокупной стоимостью 500 млн евро.

Напомним, что последними санкции в отношении РФ ввели Япония и Австралия.


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