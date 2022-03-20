В Смольном отрицают перенос проверочных работ в школах из-за дефицита бумаги

В комитете по образованию Петербурга опровергли информацию о вероятном переносе проверочных работ в городских школах ввиду нехватки бумаги. Соответствующее заявление сделала в разговоре с изданием "Подъём" пресс-секретарь ведомства Лариса Кузьмина.

По её словам, сейчас в учебных заведениях действительно идёт проверка готовности оборудования и наличия расходников, однако эта процедура - дело привычное, заверила Кузьмина.

"Проверка наличия расходных материалов, готовности оборудования — рутинная работа в рамках подготовки к проведению экзаменационной кампании. А всероссийские проверочные работы не могут быть приостановлены или перенесены решением одного региона. Никаких документов по этому вопросу от Рособрнадзора на сегодняшний день мы не получали", - сообщила Кузьмина.

Напомним, о том, что директорам школ как минимум в трёх районах Петербурга якобы дали рекомендацию не проводить Всероссийские проверочные работы в письменном виде написала ранее "Ротонда". По сведениям журналистов, руководству учебных заведений якобы была спущена директива экономить бумагу и картриджи для принтеров.