Жители МО "Коломна" вышли на первый собственноручно инициированный субботник

Петербуржцы, состоящие в добрососедском сообществе Коломны, инициировали и провели 20 марта первый в году субботник: в мероприятии горожане принимали участие целыми семьями.

Первым делом от скопившегося за зиму мусора был очищен сквер в Дровяном переулке, на котором любят выгуливать своих собак жители района.

"К сожалению, в этом сезоне его завалили грязным снегом, бытовым мусором. Мы решили убраться в этом сквере, чтобы в нем как можно быстрее закипела жизнь", — поделился с "Фонтанкой" один из участников субботника, депутат МО "Коломна" Илья Киселёв.

Мероприятие завершилось совместным чаепитием.

Напомним, что традиционно в Петербурге общегородские субботники начинаются в апреле.