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Столичный аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% своих сотрудников

фото ЗакС политика Столичный аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% своих сотрудников

Не менее 40% работников столичного аэропорта Шереметьево (АО "МАШ") вынуждены были отправиться в простой ввиду санкций, передают "Известия", ссылаясь на соответствующий приказ гендиректора воздушной гавани Михаила Василенко.

Согласно позиции руководства аэропорта, изложенной в документе, простой вызван по "не зависящим от работодателя и работников" причинам, а также ввиду "критического снижения пассажиропотока" из-за введённых Западом экономических ограничений и частичного закрытия неба для российских самолётов.

"Пока речь идёт о переводе в простой 40% всего персонала — и офисного, и остальных работников", — поделился с "Известиями" источник в Шереметьево.

В разговоре с агентством представитель аэропорта Анна Захаренкова подтвердила отправку работников в простой.


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