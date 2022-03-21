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Выборы 2021

Новости 9:56

"Ъ": В регионах просят Кремль отменить прямые выборы губернаторов из-за нехватки денег

фото ЗакС политика "Ъ": В регионах просят Кремль отменить прямые выборы губернаторов из-за нехватки денег

Главы нескольких регионов обратились в аппарат главы государства с просьбой изучить возможность отмены прямых губернаторских выборов: в субъектах РФ таким образом надеются сэкономить бюджетные средства, делится "Коммерсант", ссылаясь на близких к Кремлю собеседников.

Указывается, что подобная мера может быть принята: с соответствующим запросом в АП обращались региональные главы, где грядущей осенью должны пройти выборы. Альтернативой им видится голосование за одобрение кандидатуры депутатами местных парламентов.

Кроме того, существует возможность, что к вопросу подключится Центризбирком и решит перенести выборы.

Основная причина для отмены прямых губернаторских выборов — сложное экономическое положение в регионах. Местные руководители сетуют также на возможность падения своих рейтингов из-за "специальной военной операции" на Украине.

Следует напомнить, что осенью текущего года выборы губернаторов должны пройти во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.


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