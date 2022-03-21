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Новости 10:48

Петербург стал одним из лидеров по взлёту цен на недвижимость

фото ЗакС политика Петербург стал одним из лидеров по взлёту цен на недвижимость

Стоимость недвижимости в России увеличилась на 2,3%, информирует РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее изыскание компании "ЦИАН. Аналитика".

Только в феврале рост цен на квартиры подскочил на 1,6%. Более всего стоимость жилья возросла в Волгограде, Петербурге, Краснодаре и Самаре.

Квадратный метр "вторички" на российском рынке на данный момент приблизился к отметке в 114,5 тысяч рублей. В Москве этот показатель традиционно выше среднего по стране — 284 тысячи рублей за "квадрат".

Специалисты отмечают возросший спрос на поиск недвижимости в феврале, однако сейчас он заметно снизился.


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