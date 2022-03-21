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Новости 11:31

В России продолжает снижаться уровень суточного распространения COVID-19

фото ЗакС политика В России продолжает снижаться уровень суточного распространения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом представил обновлённую статистику по уровню распространения инфекции в России: так, по состоянию на 21 марта, в стране за сутки выявлено 28 709 новых случаев заражения граждан.

В больницы с подтверждёнными ковидом были госпитализированы 2 187 пациентов, что на 14,3% меньше, чем днём ранее, 20 марта.

Выздоровели при этом ещё 61 938 заражённых. Летальная COVID-статистика пополнилась 409 новыми смертями.

Свердловская область по-прежнему лидирует по суточному приросту инфицированных — зафиксировано 1 656 новых случаев. За ней всё так же следует Петербург — плюс 1 352 новых случая, а замыкает тройку Иркутская область с 987 случаями.


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