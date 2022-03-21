"Мостотрест" представил график технической разводки мостов в Петербурге

Государственное бюджетное учреждение "Мостотрест" представило график технической разводки мостов в Петербурге в период с 21 по 26 марта. Всего проверка будет идти на восьми переправах.

Так, в ночь на 22 марта в Северной столице будут разведены:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.

В ночь на 23 марта:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,

Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,

Литейный мост — с 1:40 до 4:45.

В ночь на 24 марта:

Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,

Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,

Тучков мост — с 2:00 до 4:55,

Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

В ночь на 25 марта:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,

Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,

Литейный мост — с 1:40 до 4:45,

Володарский мост — с 2:00 до 5:45,

Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

В ночь на 26 марта:

мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

В "Мостотресте" уточнили, что график разводки может незначительно варьироваться. В ходе проверки специалисты ведомства изучат готовность разводных пролётов и механизмов к летнему режиму.