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Новости 12:59

"Мостотрест" представил график технической разводки мостов в Петербурге

фото ЗакС политика "Мостотрест" представил график технической разводки мостов в Петербурге

Государственное бюджетное учреждение "Мостотрест" представило график технической разводки мостов в Петербурге в период с 21 по 26 марта. Всего проверка будет идти на восьми переправах. 

Так, в ночь на 22 марта в Северной столице будут разведены:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50.

В ночь на 23 марта:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45.

В ночь на 24 марта:

  • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
  • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55,
  • Благовещенский мост — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00.

В ночь на 25 марта:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10,
  • Дворцовый мост — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55,
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
  • Володарский мост — с 2:00 до 5:45,
  • Тучков мост — с 2:00 до 4:55.

В ночь на 26 марта:

  • мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

В "Мостотресте" уточнили, что график разводки может незначительно варьироваться. В ходе проверки специалисты ведомства изучат готовность разводных пролётов и механизмов к летнему режиму.


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