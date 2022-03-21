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Экс-сотрудник комитета по вопросам законности Петербурга отделался условным сроком за взятки

фото ЗакС политика Экс-сотрудник комитета по вопросам законности Петербурга отделался условным сроком за взятки

Смольнинский районный суд Петербурге огласил приговор в отношении бывшего сотрудника комитета по вопросам законности и правопорядка Александра Ольшанского, обвиняемого во взятках и мошенничестве, информирует пресс-служба судов города. 

Совокупно по части 5 статьи 290 (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и части 3 статьи 159 (мошенничество с использованием служебного положения) УК РФ бывший госслужащий получил 5,5 лет условного срока. Ему также назначили 5 лет испытательного срока без права занимать госдолжности в течение 7 лет.

По версии следствия, Ольшанский уличил одного из предпринимателей в незаконной торговле мобильными телефонами и аксессуарами, после чего тот в период с 2017 по 2019 год стал платить ему взятки. В материалах дела указаны две суммы — 180 и 217 тысяч рублей.


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