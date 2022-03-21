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Новости 14:21

Издателям разрешили на безвозмездной основе участвовать в Книжном салоне на Дворцовой

фото ЗакС политика Издателям разрешили на безвозмездной основе участвовать в Книжном салоне на Дворцовой

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал о том, как в этом году пройдёт Петербургский книжный салон. Детали чиновник привёл у себя в телеграм-канале.

Пиотровский указал, что, как и прежде, мероприятие пройдёт на центральной Дворцовой площади, при этом в нынешнем году издателям и представителям книжных магазинов не надо будет платить взнос за аренду торгового места.

"Мы откажемся от праздничных приёмов в рамках салона и за счёт сэкономленных средств обеспечим бесплатное участие", - уточнил вице-губернатор.

Посетители по-прежнему смогут приходить на ярмарку на безвозмездной основе.

Центральная тема Книжного салона — 350-летие со дня рождения императора Петра I.


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