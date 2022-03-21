Володин посчитал, что Конгресс США обязан объявить Байдену импичмент

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил президента США Джо Байдена в смертях мирных граждан на Украине и призвал Конгресс объявить ему импичмент. Подобные заявления председатель российской нижней палаты парламента опубликовал 21 марта в своем Telegram-канале.

Недовольство Володина вызвало предоставление США помощи Украине, о чем стало известно 16 марта. Спикер предположил, что поставляемое Киеву вооружение может попасть "к неонацистским батальонам", и заключил, что "это основание для импичмента Байдену".

"Конгресс США должен покончить с двойными стандартами и призвать к ответу Президента США Байдена, — заключил Володин. — Если США — правовое государство, других решений быть не может".

Также парламентарий объявил, что "вина за кровь мирных граждан" ложится на Байдена. "А это вопрос Гаагского трибунала", — резюмировал он.