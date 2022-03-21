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Новости 15:53

После рисунка флага Украины на пушке у Музея артиллерии задержали петербуржца

фото ЗакС политика После рисунка флага Украины на пушке у Музея артиллерии задержали петербуржца

Петроградский районный суд Петербурга 21 марта продлил на 72 часа срок задержания Николая Воротнева. Его подозревают в вандализме, совершенном по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти (ч.2 ст. 214 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дознание полагает, что в ночь на 2 марта Воротнев и его знакомый нарисовали украинский флаг на щитовом покрытии двух гаубиц рядом с Военно-историческим музеем артиллерии. Пушки находятся на балансе этого музея. Это реликвии Великой Отечественной войны.

Отметим, что 2 марта в Instagram Воротнева появились фотографии с рисунками желто-синих флагов на улицах Петербурга, в том числе – на гаубице у Музея артиллерии.  "Орудие слишком долго смотрело на запад", - подписал автор аккаунта.

Личность сообщника, с которым, как считает дознание, действовал Вортнев, установить не удалось. Задержанного просят отправить под стражу. Обвинение ему не предъявляли.

Фото: Instagram/ vorotnev_n


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