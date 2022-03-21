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Новости 15:58

Прокуратура потребовала от "О'Кея" исправить ценники

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала от "О'Кея" исправить ценники

Прокуратура Красносельского района отчиталась 21 марта о проведении проверки гипермаркета "О'Кей" на улице Партизана Германа, 2. В мероприятии участвовали сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Проверяющие обнаружили факты торговли продуктами питания, в том числе солью, маслом, мукой и молочными продуктами, без надлежащего оформления ценников. Последние были написаны от руки, что в прокуратуре сочли нарушением прав потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах.

"По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое находится на рассмотрении", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщил "Деловой Петербург", в торговой сети произошедшее объяснили техническим сбоем. "Это произошло по независящим от нас обстоятельствам: был серьёзный технический сбой, который повлиял практически на все сервисы магазина, — приводит издание ответ пресс-службы "О'Кея". — Поэтому у нас время от времени были такие ценники". Представитель ретейлера охарактеризовал сложившуюся ситуацию как "нетипичную и ненормальную".

Фото: Пресс-служба прокуратуры Петербурга


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