Полиция изучит посты профессора СПбГУ на тему событий на Украине

Руководство СПбГУ перенаправило в МВД запрос Студенческого совета, касающийся постов в соцсети "ВКонтакте" профессора Николая Межевича. Об этом говорится в сообщении заместителя ректора по безопасности Дмитрия Грязнова, опубликованном на сайте вуза.

Ранее члены Студсовета попросили руководителей вуза проверить высказывания Межевича, посвященные "специальной военной операции" на Украине. Учащиеся предположили, что риторика преподавателя может быть направлена "на возбуждение ненависти по признаку национальности".

В настоящее время посты Межевича недоступны. Среди прочего пользователь радовался гибели документалиста Брента Рено и заявлял о желании "купить печень либерала". В беседе с авторами Telegram-канала "Ротонда" профессор заявил, что провокационных постов не писал, а его аккаунт был взломан.

Межевич является одним из авторов нового курса истории Украины, запущенного в СПбГУ. Курс содержит лекции по "истории и мифам становления украинской государственности".