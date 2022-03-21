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Новости 17:42

Администрация Ленобласти выступит за создание программы по защите водоемов

фото ЗакС политика Администрация Ленобласти выступит за создание программы по защите водоемов

Правительство Ленобласти намерено обратиться к федеральной власти с предложением о создании целевой программы по очистке, оздоровлению и сохранению акватории Финского залива и Невско-Ладожского бассейна, сообщила 21 марта пресс-служба администрации региона. По сообщению губернатора Александра Дрозденко, проект программы представят в мае на Днях Ленинградской области в Совете Федерации.

В начале марта страны Европы исключили Россию из Совета государств Балтийского моря. Такое решение было вызвано продолжающейся "специальной военной операцией" на Украине.

"Политическая реакция стран Запада об отказе сотрудничества с Россией совершенно не означает, что проблема водных ресурсов Балтики и Ладоги решится сама собой и без участия России", — высказался Дрозденко и сообщил о намерениях "последовательно и системно" работать над снижением влияния людей на водоемы.


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