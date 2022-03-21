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Новости 18:16

Вишневский обратился к командованию ЮВО из-за видео с предполагаемым пленным

фото ЗакС политика Вишневский обратился к командованию ЮВО из-за видео с предполагаемым пленным

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение к командующему войсками Южного военного округа Александру Дворникову в связи с появившимся в соцсетях видеороликом о предполагаемом пленении российского военнослужащего. Человек на видео представляется Дмитрием Алексеевичем Парамошкиным и говорит, что он родился в Петербурге.

Вишневский написал в обращении, что, по его информации, Парамошкин проходит службу в ЮВО.

"Прошу Вас сообщить, располагает ли командование ЮВО сведениями  о пленении Д.А. Парамошкина и его местонахождении, где именно он сейчас находится, и какие меры предпринимаются для его освобождения", - попросил парламентарий.  

Минобороны России ни разу не сообщало общее количество военнопленных российских солдат. О пленных петербуржцах ничего не говорили региональные власти.   


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