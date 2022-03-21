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Беглов призвал петербуржцев не скупать лекарства в аптеках

фото ЗакС политика Беглов призвал петербуржцев не скупать лекарства в аптеках

Губернатор Александр Беглов обратился 21 марта к жителям города со своим еженедельным обращением на "Радио России". Среди прочих тем градоначальник коснулся вопроса о массовых закупках препаратов в аптеках Петербурга.

"В аптеках участились случаи закупок впрок, не считаясь со сроком годности. В результате из продажи исчезают препараты отечественного производства, дефицита по которым не может возникнуть в принципе", — заявил Беглов и призвал петербуржцев "проявить благоразумие в этом вопросе".

По уверениям Беглова, "подавляющее большинство лекарств поступает в прежних объемах", а основания для паники отсутствуют. "Мы сняли напряженность вокруг поставок ряда препаратов постоянного приема, продолжаем отслеживать ситуацию и принимать необходимые меры", — добавил губернатор.

Как заявил градоначальник, фармацевтическая промышленность в последние годы "серьезно расширила производственные мощности и способна заменить импорт по ключевым позициям". В качестве примера он привел компанию "Герофарм", которая "готова полностью закрыть потребности в инсулине".


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