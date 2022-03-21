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Новости 19:09

Urent подписал соглашение о регулировании правил парковки самокатов

фото ЗакС политика Urent подписал соглашение о регулировании правил парковки самокатов

Кикшеринговый сервис Urent присоединился к соглашению о регулировании правил движения и парковки, сообщил 21 марта городской комитет по транспорту. Неделей ранее под документом подписались представители Whoosh, напомнили в пресс-службе комитета.

Соглашение запрещает парковать самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта и вестибюлей метро, оставлять их на газонах и в иных местах, где техника может помешать пешеходам. Нововведением является необходимость согласования в городом количества самокатов, предлагаемых к прокату.

Также в Петербурге обозначены запретные для поездок на самокатах зоны и территории, где можно передвигаться со сниженной скоростью. В местах плотного пешеходного трафика и в границах зеленых зон без велодорожек скорость электросамокатов не может быть выше 15 км/ч. На прочей городской территории максимально допустимая скорость составляет 20 км/ч, напомнили в комтрансе.

Напомним, в прошлом году после ряда инцидентов с участием пользователей кикшеринговых сервисов власти Петербурга заключили соглашение с арендными сервисами о правилах пользования электросамокатами в Петербурге.


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