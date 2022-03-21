Смольный пообещал поддержать субсидиями НКО и частные театры

Администрация Петербурга выделит субсидии негосударственным театрам на постановку спектаклей и социально ориентированным НКО на проведение фестивалей и конкурсов, сообщила 21 марта пресс-служба губернатора Александра Беглова. Соответствующее решение было одобрено в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

По сообщению Беглова, в настоящее время в Петербурге работают более 60 негосударственных театров, что является рекордом среди российских городов. Среди них — "Русская Антреприза" имени Андрея Миронова, театр "За Черной речкой", "Лицедеи" и другие. В прошлом году 37 частных театров получили от города в общей сложности 70 миллионов рублей, в этом году планируется распределить более 74 миллионов рублей.

Что касается некоммерческих организаций, то в Петербурге более 300 из них работают в сфере культуры и искусства. В частности, они проводят такие фестивали, как DANCE OPEN, "Дягилев. Постскриптум", "Ночь музеев", кинофестивали "Виват кино России!", "Послание к человеку" и другие события. В прошлом году Петербург поддержал более 250 культурных мероприятий, перечислив свыше 1,1 млрд рублей.