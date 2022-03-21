Флаг, спецназ, май: На праздничное оформление Петербурга выделили до 2,4 млн рублей

На закупку и монтаж праздничных полотен для празднования Дня государственного флага России, Дня подразделений специального назначения и Первомая в Петербурге готовы потратить до 2,4 млн рублей. Соответствующую закупку разместило ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" 21 марта.

На празднование Дня государственного флага Российской Федерации потребуется 277 триколора и столько же флагов Петербурга размером 1,2 х 2,4 метра, которые вывесят на опорах для освещения. Также закажут 60 и 20 флагов соответственно на перевозных флагштоках. На праздник весны и труда сделают 137 баннеров с текстом "мир труд май", которые разместят на мостах. Еще 16 баннеров к 1 мая закажут на перевозном флагштоке. Скромнее всего Смольный решил украсить город ко Дню подразделений специального назначения, который отмечается в России 24 октября. Флажков размером 6,0 х 1,0 метра закажут всего 24. На них будет изображен портрет бойца в военном обмундировании на фоне триколора.

Праздничное украшение улиц в День российского флага можно будет наблюдать на Невском проспекте, площади Восстания, площади Пролетарской диктатуры, Сенатской и Исаакиевской площадях. На Первомай, кроме площади Восстания и Невского проспекта, в Петербурге украсят площадь Александра Невского, Марсово поле, Дворцовый мост, стрелку Васильевского острова и Лиговский проспект. На профессиональный праздник спецназа украсят лишь площадь Восстания и парк Интернационалистов.

Дороже всего обойдется установка флагов на 1 Мая. На работы планируют потратить 1,6 млн рублей. В три раза меньше - на День государственного флага. На украшения ко дню подразделений специального назначения планируют потратить не более 308 тысяч рублей.

Для проведения работ исполнителю потребуется получить согласование в ГИБДД и ФСО. Прием заявок продлится до 6 апреля.

В 2021 году на размещение таких же флагов на 1 мая потратили 289 тысяч рублей. На украшения ко Дню государственного флага - 685 тысяч рублей, а ко Дню подразделений специального назначения - 266 тысяч рублей.

Константин Леньков