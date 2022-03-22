ФСБ задержала подростка, администрировавшего интернет-сообщество "Колумбайн"*

Сотрудники ФСБ задержали юношу 2005 года рождения, который якобы является администратором интернет-сообщества "Колумбайн"*, отчитались в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Согласно показаниям молодого человека, которые приводят силовики, права на администрирование сообщества ему передал некий гражданин Украины под ником "Белая роза", с которым он общался через мессенджер Telegram.

По версии ФСБ, юноша якобы имеет отношение "к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах".

В ФСБ утверждают, что за ником "Белая роза" может скрываться украинец по имени Ярослав Овсюк. По сведениям силовиков, он якобы склонял жителя Казани к нападению на школу, однако данная попытка была оперативно пресечена.

Ранее Верховный суд запретил движение "Колумбайн"* на территории РФ.

*Организация "Колумбайн" признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ