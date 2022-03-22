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Новости 11:32

В РФ выявлено менее 27 тысяч случаев COVID-19: в Петербурге - 1 309 инфицированных

фото ЗакС политика В РФ выявлено менее 27 тысяч случаев COVID-19: в Петербурге - 1 309 инфицированных

По состоянию на 22 марта 2022 года в России зафиксировано 26 394 новых случая COVID-19, информирует оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране официально было выявлено более 17,6 млн россиян, подхвативших коронавирус.

За последние 24 часа в больницы с ковидом попали 7 854 пациента, выписали при этом 74 920 граждан. Летальная статистика пополнилась 472 COVID-смертями.

Первое место по уровню распространения инфекции занимает Свердловская область, где коронавирус за сутки подтвердился у ещё 1 404 человек. На второй позиции по-прежнему Петербург с 1 309 новыми случаями, а замыкает тройку Ростовская область - 993 новых заражения.


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