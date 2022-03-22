"Растут антигосударственные настроения": Военный комиссариат Петербурга ожидает сложного призыва

Стартующий 1 апреля призыв в вооруженные силы России будет проходить в сложной обстановке, заявил на заседании правительства Петербурга 22 марта и.о. военного комиссара города Олег Мазурин.

- В настоящее время в отношении России с нарастающим накалом ведется информационно-психологическая война с использованием огромного потока фейков, - заявил Мазурин. - В то же время на современном этапе молодые люди мало владеют информацией о жизни и деятельности вооруженных сил Российской Федерации и страны в целом. Из этого вытекает и боязнь дисциплины, армии, растут антигосударственные настроения. Надо полагать, что предстоящий призыв будет проходить в сложной обстановке.

Военком ранее выступал с инициативой создать на сайтах петербургских школ разделы, посвященные вооруженным силам, однако комитет по образованию выступил против, рассказал Мазурин. Судя по представленному им слайду, в таких разделах должны размещаться "патриотические видеоролики", фильмы, рекомендованные министерством обороны, информация о поступлении в Суворовское училище и высшие военно-учебные заведения, адреса и телефоны военкоматов и так далее.

- Такая информация способствовала бы патриотическому воспитанию школьников, помогла бы молодым людям отличать правду в отношении России и ее вооруженных сил, - сказал Мазурин.

Губернатор Александр Беглов поинтересовался у главы комитета по образованию Натальи Путиловской о причинах отказа. Руководительница комитета сказала, что не владеет информацией и пообещала разобраться.

Всего в рамках весеннего призыва военный комиссариат планирует забрать в армию 2600 петербуржцев.

Фото: mil.ru