ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:19

Почти 5 тысяч петербуржцев эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

фото ЗакС политика Почти 5 тысяч петербуржцев эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Петербургские инстанции продолжают получать сообщения взрывоопасного характера: письма о якобы заложенных бомбах в городе получали музеи, торговые центры, спортклубы, суды и даже дирекции мостов.

Городские переправы правоохранителям пришлось утром 22 марта, пишет "Фонтанка". Перед этим управлениям по мостам поступил анонимный звонок.

Как итог, взрывные устройства искали на 342 переправах.

После того, как в течение недели в различные инстанции поступали звонки и сообщения о "бомбах", в Петербурге эвакуировали не менее 4,8 тысяч человек.

Никаких взрывоопасных предметов на местах обнаружено не было.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама