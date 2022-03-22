Почти 5 тысяч петербуржцев эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

Петербургские инстанции продолжают получать сообщения взрывоопасного характера: письма о якобы заложенных бомбах в городе получали музеи, торговые центры, спортклубы, суды и даже дирекции мостов.

Городские переправы правоохранителям пришлось утром 22 марта, пишет "Фонтанка". Перед этим управлениям по мостам поступил анонимный звонок.

Как итог, взрывные устройства искали на 342 переправах.

После того, как в течение недели в различные инстанции поступали звонки и сообщения о "бомбах", в Петербурге эвакуировали не менее 4,8 тысяч человек.

Никаких взрывоопасных предметов на местах обнаружено не было.