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Новости 12:43

Власти Петербурга заявили о неоднородной зависимости предприятий от импорта

фото ЗакС политика Власти Петербурга заявили о неоднородной зависимости предприятий от импорта

Степень зависимости промышленных предприятий Петербурга от импортных составляющих колеблется в диапазоне от 10% до 70%, заявил председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко на заседании городского правительства 22 марта.

- Предприятия - это, как правило, предприятия с иностранным участием, - производства которых в достаточной мере не были локализованы в России, находятся в большей степени зависимости от импортных компонентов. Отечественные - в меньшей степени, - добавил Москаленко.

По словам главы комитета, оперативный штаб региона осуществляют мониторинг 355 системообразующих предприятий Петербурга. 

- По последней информации около 40% заявили об отсутствии существенных рисков по поставке комплектующих. Остальные отметили риск по поставке от одной до трех товарных групп, - отметил Москаленко.

К наиболее существенным вызовам для промышленности в связи с санкционной политикой Запада чиновник отнес "ограничение экспорта высокотехнологичной продукции и комплектующих, отказ в импорте некоторых составляющих для пищевой промышленности, ограничения в сфере международных перевозок, высокую стоимость кредитных средств".


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