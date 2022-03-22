Эргашев пообещал, что дефицита лекарств в Петербурге не будет

Вице-губернатор Петербурга по вопросам здравоохранения Олег Эргашев на заседании регионального правительства 22 марта дал позитивный прогноз обеспеченности города лекарственными препаратами.

- Мы готовы полностью заменить всю линейку инсулинов, - сказал заместитель губернатора. - То же самое касается [других] жизненно необходимых, важных лекарственных препаратов. Мы прогнозируем, что возможно некоторое повышение цен. Но тем не менее, принято такое решение: мы будем закупать сейчас в короткие сроки практически все препараты. Не предполагается какой-то дефицит лекарственных препаратов.

Эргашев признал, что есть и уникальные импортные препараты. В качестве примера, он назвал некоторые виду иммуноглобулинов.

- Но также вопрос решается и будет в ближайшее время решен, - добавил вице-губернатор.

Жители Петербурга в марте начали жаловаться на отсутствие в аптеках отдельных лекарственных препаратов. Депутаты от "Яблока" предлагали пригласить на заседание Заксобрания города 23 марта вице-губернатора Эргашева и председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца и задать им вопросы о том, как введение санкций отразилось на доступности лекарств.