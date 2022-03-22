Кремль: Мнение несогласных со спецоперацией на Украине слышат, но их абсолютное меньшинство

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о гражданах, которые не разделяют позицию властей относительно ситуации на Украине, заявив, что таковых меньшинство.

- Мнение несогласных со спецоперацией РФ на Украине слышат, но их абсолютное меньшинство — менее 25%. Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут, что происходит. Важно, чтобы они начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада", — сообщил Песков в ходе ежедневного пресс-брифинга.

Также чиновник заявил, что, по его сведениям, Россия якобы не учреждает никаких спецструктур на "освобождённых" украинских землях.

Наконец, уверен Песков, что публичное обсуждение содержимого переговоров сторон, задействованных в конфликте, может только повредить процессу, который и без того затянулся. РФ, напомним, добивается "демилитаризации" Украины и заявляет о существовании неких "нацистов" в ней, которых, считают власти, надо искоренить.